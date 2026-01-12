Kemer'de Araz Musayev'e Bıçaklı Saldırı: Dava İkinci Celsede Tanık Dinlendi

Antalya Kemer'de Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev'e 28 Mayıs 2025'te düzenlenen bıçaklı saldırının davasında, ikinci duruşmada tanık Şehriyar İ. ifade verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:36
Kemer'de Araz Musayev'e Bıçaklı Saldırı: Dava İkinci Celsede Tanık Dinlendi

Kemer'de Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev'e bıçaklı saldırı davasında yeni gelişme

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası sırasında ortaya çıkan bıçaklı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşmasında tanık beyanları alındı. Olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde Göynük Mahallesi Atatürk Spor Salonu önünde gerçekleşti.

Olayın seyri ve yaralanma

24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, salon kapısında beklerken iki şüpheli tarafından önce yumruklandı, yere düşürüldü ve ardından karın ile boğazından bıçaklandı. İlk müdahale salondaki sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Musayev, Kemer Devlet Hastanesine, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma

Saldırı anı spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Musayev'in beklerken bir kişi tarafından yumruklandığı, ardından arbede yaşandığı görülüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H. Kemer'de yakalandı.

Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynulla Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İ., Fuad B. ve Rashad S.'nin saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirip taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri belirlendi. A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı belirlenen Eynulla B. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı; Eynulla B. Rusya'da yakalanıp Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad B. ve Rashad S.'nin uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup yeniden havalimanına döndükleri ve burada gözaltına alındıkları tespit edildi. Vugar A. da gözaltına alınmasıyla soruşturma genişletildi.

Savcılık işlemleri ve kovuşturma

A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edilerek Örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İlk duruşmada, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi; Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İkinci duruşma ve tanık beyanı

Mahkemenin ikinci celsesine tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. ile tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S. katıldı. Duruşmada müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerinde Musayev'in karşısında görülen Şehriyar İ. dinlendi.

Şehriyar İ. ifadesinde Musayev'i uzun yıllardır tanıdığını belirterek, Musayev'in kendisine Beni vurmak istiyorlar dediğini aktardı. Tanık, Türkiye'ye gelmeden önce tehdide ilişkin güvenlik tedbirleri için mektup yazıldığını ve mektuba imza attıklarını söyledi. Ayrıca Azerbaycan'daki Muay Thai camiasında 2024 Ağustos ayından bu yana başkanlık üzerinden bir husumetin bilindiğini ifade etti.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Sanıklar ve müşteki tarafı önceki savunmalarını tekrarladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin tutukluluk hallerinin devamına; tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A.'nın adli kontrol şartlarının sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayla ilgili soruşturma ve dava süreci devam ediyor.

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE IFMA U23 ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN TÜRKİYE’YE...

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE IFMA U23 ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN TÜRKİYE’YE GELEN AZERBAYCAN MUAYTHAİ FEDERASYON BAŞKANI ARAZ MUSAYEV’İN SPOR SALONU ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIYA İLİŞKİN DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASINDA TANIK ŞEHRİYAR İ. DİNLENDİ. TANIK, SALDIRIDAN ÖNCE MUSAYEV’İN "BENİ VURMAK İSTİYORLAR" DEDİĞİNİ VE TÜRKİYE’YE GELMEDEN ÖNCE TEHDİT NEDENİYLE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İÇİN MEKTUP YAZDIKLARINI SÖYLEDİ.

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE IFMA U23 ELİTE BÜYÜKLER MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN TÜRKİYE’YE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı
2
Kraljevo'da kızaktan düşen 16 ve 17 yaşındaki iki genç araç altında kaldı
3
Düzce'de Kanunsuz Ava Geçit Yok: 121 Belge, 91 İdari İşlem
4
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın
5
Tokat’ta Baba Cinayeti: Mustafa Cankurtaran Tutuklandı
6
Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi
7
Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı — Adana'da Binlerce Mağdur İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları