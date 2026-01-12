Kemer'de Araz Musayev'e Bıçaklı Saldırı: Dava İkinci Celsede Tanık Dinlendi

Kemer'de Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev'e bıçaklı saldırı davasında yeni gelişme

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası sırasında ortaya çıkan bıçaklı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşmasında tanık beyanları alındı. Olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde Göynük Mahallesi Atatürk Spor Salonu önünde gerçekleşti.

Olayın seyri ve yaralanma

24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, salon kapısında beklerken iki şüpheli tarafından önce yumruklandı, yere düşürüldü ve ardından karın ile boğazından bıçaklandı. İlk müdahale salondaki sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Musayev, Kemer Devlet Hastanesine, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma

Saldırı anı spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Musayev'in beklerken bir kişi tarafından yumruklandığı, ardından arbede yaşandığı görülüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H. Kemer'de yakalandı.

Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynulla Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İ., Fuad B. ve Rashad S.'nin saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirip taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri belirlendi. A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı belirlenen Eynulla B. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı; Eynulla B. Rusya'da yakalanıp Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad B. ve Rashad S.'nin uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup yeniden havalimanına döndükleri ve burada gözaltına alındıkları tespit edildi. Vugar A. da gözaltına alınmasıyla soruşturma genişletildi.

Savcılık işlemleri ve kovuşturma

A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edilerek Örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İlk duruşmada, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi; Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İkinci duruşma ve tanık beyanı

Mahkemenin ikinci celsesine tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. ile tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S. katıldı. Duruşmada müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerinde Musayev'in karşısında görülen Şehriyar İ. dinlendi.

Şehriyar İ. ifadesinde Musayev'i uzun yıllardır tanıdığını belirterek, Musayev'in kendisine Beni vurmak istiyorlar dediğini aktardı. Tanık, Türkiye'ye gelmeden önce tehdide ilişkin güvenlik tedbirleri için mektup yazıldığını ve mektuba imza attıklarını söyledi. Ayrıca Azerbaycan'daki Muay Thai camiasında 2024 Ağustos ayından bu yana başkanlık üzerinden bir husumetin bilindiğini ifade etti.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Sanıklar ve müşteki tarafı önceki savunmalarını tekrarladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin tutukluluk hallerinin devamına; tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A.'nın adli kontrol şartlarının sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayla ilgili soruşturma ve dava süreci devam ediyor.

