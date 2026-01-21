Kemer'de Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın operasyonunda, rakı, viski, şarap ve etil alkol dahil çeşitli sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi; dört şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:56
Kemer'de kaçak ve sahte içki operasyonu

Jandarma baskınında çok sayıda ürün ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretini önlemeye yönelik yürütülen operasyonda çeşitli türlerde içkiler ele geçirildi. Operasyon, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde 10 litre rakı, 6 litre şarap, 34 litre viski, 10 litre etil alkol, 1 litre cin ve 1 adet viski yapım kiti ele geçirildi. Arama işlemleri H.A., O.S.Ö., S.Ç. ve B.Ö. isimli şüphelilere ait adreslerde yapıldı.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

