Kemeraltı Çarşısı Yine Sular Altında: Esnaftan Büyükşehir'e Tepki

İzmir'de fırtına ve sağanak sonrası Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı. Esnaf, rögarların temizlenmemesini ve Büyükşehir'i sorumsuzlukla suçladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:37
Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı

İzmir’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı. İş yeri sahipleri, rögarların temizlenmediğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Altyapı yenilenmesine rağmen sel tablosu

Geçen yıl altyapısı yenilenen Kemeraltı Çarşısı her yağışta sokakların göle dönmesiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yağışla birlikte çarşı yeniden su baskını yaşadı.

Dükkanlarını açmak için gelen esnaf, biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Kendi imkanlarıyla iş yerlerini su baskınından korumaya çalışan esnaf, rögarların yeterince temizlenmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Vatandaş ve esnaftan ortak tepki

Alışverişe gelen vatandaşlar da biriken yağmur suları nedeniyle güçlük çekti. Hem vatandaşlar hem de esnaf, yaşanan sorunlar nedeniyle İzmir Büyükşehir’e tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Yağışların olacağı belli olduğu halde rögarlar iyi temizlenmiyor. Sokaklarımız her yağmurda sular altında kalıyor. Bazı esnaf arkadaşlarımızın iş yerlerini su basıyor. Yaşanan maddi zararımızı kim karşılayacak. Artık su baskınlarıyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Esnafın ve vatandaşların tepkileri, çarşıda altyapı yenilemesine rağmen kalıcı çözümler üretilmediği eleştirisini gündeme taşıdı.

