Kepez'te Cadde ve Kaldırım İşgallerine Sıkı Denetim

Kepez'te cadde ve kaldırım işgallerine yönelik denetim

Kepez Belediyesi, yaya güvenliğini sağlamak, kamusal alanların amacına uygun kullanımını temin etmek ve kent estetiğini korumak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Şehit Üstteğmen Gökhan Korkut Caddesi ile Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde geniş katılımlı bir denetim gerçekleştirildi.

Katılım ve koordinasyon

Denetimler, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, genel kolluk kuvvetleri ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Ekipler, kaldırım ve yol işgalleri başta olmak üzere çevre temizliği, görüntü kirliliği, yeşil alanların korunması ve halk sağlığını ilgilendiren konularda detaylı incelemelerde bulundu.

Tespitler ve uygulanan işlemler

Kontroller sırasında iş yerleri tarafından izinsiz olarak kullanılan masa, sandalye, teşhir ürünleri ve çeşitli malzemeler ile kamusal alan işgalleri tespit edildi. Ekipler, mevzuata aykırı uygulamalar hakkında iş yeri sahiplerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı belirlenen bazı işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çevre düzenine aykırı durumlar ve temizlik-bakım gerektiren alanlar tespit edilerek ilgili birimlere bildirim yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşil alanların korunmasına yönelik hatırlatmalar yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü işletmelere çevre temizliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Zabıta'dan uyarı: Kamusal alanlar ortak kullanımdadır

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, kamusal alanların herkesin ortak kullanımında olduğuna vurgu yaparak cadde ve sokaklardaki izinsiz işgallerin yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilediğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için denetimlerin ilçe genelinde planlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

