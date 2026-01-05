Keşan'da 19 Gram Uyuşturucu ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurarak arama yaptıkları bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 19 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Araçta bulunan Ö.E. ve M.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KEŞAN’DA POLİSİN ARAMA YAPTIĞI ARAÇTA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ