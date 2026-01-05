DOLAR
Keşan'da 19 Gram Uyuşturucu ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Keşan'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 19 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; Ö.E. ve M.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:16
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurarak arama yaptıkları bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 19 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Araçta bulunan Ö.E. ve M.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

