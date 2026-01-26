Khokimova’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Fatih’ten Ümraniye’ye Gidişi

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş bulunan Durdona Khokimova'nın son görüntüleri; Fatih'ten çıkarak Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:47
Khokimova’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Fatih’ten Ümraniye’ye Gidişi

Khokimova’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih’ten Ümraniye’ye gidişi kayıt altına alındı

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı, daha sonra hareket ederek Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin söz konusu görüntüler üzerinden incelemeyi sürdürdüğü ve olayla ilgili resmi açıklamaların beklendiği belirtiliyor.

Kesik baş cinayetinde Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Kesik baş cinayetinde Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

