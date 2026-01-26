Khokimova’nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Fatih’ten Ümraniye’ye gidişi kayıt altına alındı
Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı, daha sonra hareket ederek Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.
Soruşturmayı yürüten ekiplerin söz konusu görüntüler üzerinden incelemeyi sürdürdüğü ve olayla ilgili resmi açıklamaların beklendiği belirtiliyor.
