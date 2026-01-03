Kilis'te 76 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Aydın Sokak adresindeki evinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki adamdan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapının açılması için çilingir yardımı aldı. Ekibin açtığı kapı sonrası, evde bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde ölümün gerçekleştiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YALNIZ YAŞAYAN 76 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.