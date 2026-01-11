Kilis'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kazım Karabekir Mahallesi'nde mangal kaynaklı ölüm

Kilis’te meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Şahin Çiray yaşamını yitirdi.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Dede Korkut Caddesi’nde bulunan bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Çiray gece üşümesi üzerine evde bulunan mangalı yaktı.

Birkaç süre sonra Çiray’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri eve girdiğinde, genç adamın karbonmonoksit gazından etkilendiğini ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞAHİN ÇİRAY