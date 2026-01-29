Kilis'te tatlıcı 25 bin TL dolandırıldı: Ceza İnfaz Kurumu bahanesi

Kilis'te tatlıcı İlhan Kilimci, 'Ceza İnfaz Kurumu' yetkilisi kılığındaki kişilerce engelli mahkumlar için yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldığını 3 ay sonra fark etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:21
Olayın ayrıntıları

Kilis'te tanınan tatlıcı esnafı İlhan Kilimci, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürünün özel kalemi olarak tanıtan kişilerin engelli mahkumlar için yardım bahanesiyle kendisini kandırıp 25 bin TL aldıklarını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini açıkladı.

Kilimci, iş yerinde oturduğu sırada 'Ceza İnfaz Kurumu özel kalemi' olduğunu söyleyen ve 'Sena' ismini kullanan bir kadın tarafından telefonla arandığını belirtti. Arayan kişinin, cezaevindeki yürüme engelli mahkumlar için tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek yardım talep ettiğini ifade eden Kilimci, duyarlı bir esnaf olarak bu çağrıya kayıtsız kalamadığını söyledi.

Dolandırıcıların kendisine bir IBAN numarası gönderdiğini söyleyen Kilimci, 'İlimizde hayırseverliğimizle tanınan bir esnafız. Maddi-manevi yardıma ihtiyaç olan her konuda elimizden geleni yaparız. Bu nedenle şüphelenmedim ve parayı gönderdim' dedi.

Aradan geçen sürede herhangi bir teşekkür ya da geri dönüş olmaması üzerine gerçek durumu öğrenmek için Ceza İnfaz Kurumu Müdürünü aradığını aktaran Kilimci, müdürün böyle bir yardım veya talep olmadığını söylemesi üzerine elindeki yazışmaları gönderince dolandırıldığını anladığını belirtti.

Kilimci'nin tepkisi ve uyarısı

Kendisine ilişkin dolandırılma olayını ancak 3 ay sonra fark ettiğini söyleyen Kilimci, 'Gerekli kurum ve mercilere başvuracağım. Bizim devletimiz var, kanunumuz var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Vatandaşlarımız bu tür taleplere karşı çok dikkatli olsun. Artık resmi fatura ve evrak olmadan kesinlikle hiçbir yardım yapmayacağım. Bunun bedeli bana 25 bin TL oldu' ifadelerini kullandı.

