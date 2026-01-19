Kiraz’da traktör kazası: 1 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Çiftçi (30) yaşamını yitirdi; kaza sabah 05.30'da gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:22
Sabah saat 05.30'da eğimli ve virajlı yolda kaza

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haliller Mahallesi'nden Tekbıçaklar Mahallesi'ne seyreden Kadir Çiftçi (30) yönetimindeki 35 BKH 175 plakalı traktör, eğimli ve virajlı yolda kontrolden çıkarak incir ekili tarlaya devrildi.

Sürücü, traktörün arka tekerinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

