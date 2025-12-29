DOLAR
Kırıkhan’da 3 yıl 5 ay hapisle aranan kadın yakalandı

Hatay Kırıkhan'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 5 ay hapisle aranan İ.S.T. yakalandı; adli süreç sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:55
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen operasyonda aranan şahsı yakaladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

Operasyonu yürüten Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından toplamda 3 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan İ.S.T. adlı şahıs Kırıkhan’da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

