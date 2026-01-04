DOLAR
Kırıkhan'da Abartı Egzozlu Motosiklete 26 Bin 269 TL Ceza

Hatay Kırıkhan'da abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne ehliyetsizlik, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz nedeniyle toplam 26 bin 269 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:13
Emniyet ekipleri trafikte huzuru sağlamak için denetimleri sıklaştırdı

Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin denetiminden kaçmıyor.

Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye; ehliyetsizlikten, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden olmak üzere çeşitli maddelerden toplamda 26 bin 269 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında sürücülere yönelik işlemler devam ederken, ekipler trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürüyor.

