Kırıkhan'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve Yakalama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Tav Konteyner Kent'te meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelileri, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.

Olayla ilgili olarak aranan ve yakalanan şüpheliler K.G. ile M.E.Ç. adlı şahıslardır.

Adli Süreç

Adli makamlara sevk edilen K.G. ile M.E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

