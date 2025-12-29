DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Kırıkhan'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Tav Konteyner Kent'te gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri K.G. ve M.E.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:58
Kırıkhan'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkhan'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve Yakalama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Tav Konteyner Kent'te meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelileri, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.

Olayla ilgili olarak aranan ve yakalanan şüpheliler K.G. ile M.E.Ç. adlı şahıslardır.

Adli Süreç

Adli makamlara sevk edilen K.G. ile M.E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKHAN’DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI

KIRIKHAN’DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI

KIRIKHAN’DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı
2
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı
3
Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
4
Bolu’da 263 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı: Kar ve Tipi Etkili
5
Yenice'de Kız Yurdunda Merdiven Kazası: Öğrenci Yaralandı
6
Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı