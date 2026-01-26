Kırıkhan'da Trafik Kazası: Otomobil Yan Yattı, 2 Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:17
Kırıkhan'da Trafik Kazası: Otomobil Yan Yattı, 2 Yaralı

Kırıkhan'da Trafik Kazası: Otomobil Yan Yattı, 2 Yaralı

Hatay'da meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza Yerinde Müdahale

Kaza; Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yaşandı. Seyir halindeki iki otomobil, cadde kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobildeki yaralı şahıslar kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

