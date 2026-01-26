Kırıkhan'da Trafik Kazası: Otomobil Yan Yattı, 2 Yaralı
Hatay'da meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza Yerinde Müdahale
Kaza; Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yaşandı. Seyir halindeki iki otomobil, cadde kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobildeki yaralı şahıslar kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
