Kırıkkale’de 112’yi Arayan Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Kurtuldu

Kırıkkale'de kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtan kişiden para isteyen dolandırıcıya karşı 112'yi arayan yaşlı kadın, polis yönlendirmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:19
Kırıkkale’de 112’yle İhbar, Dolandırıcılığı Önledi

Yaşlı kadın, polis yönlendirmesiyle para transferinden vazgeçti

Kırıkkale’de yaşayan bir yaşlı kadın, kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtan bir kişinin para talebi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olayı değerlendiren çağrı merkezindeki polis memuru, aramanın bir dolandırıcılık girişimi olduğuna dair bilgilendirme yaptı ve gerekli yönlendirmeleri sağladı. Yapılan uyarılar sayesinde kadın, dolandırıcıya para göndermekten vazgeçti.

Polis memuru, benzer telefon dolandırıcılıklarıyla karşılaşılması halinde vatandaşların emniyet birimlerine başvurması gerektiğini vurguladı ve şüpheli durumlarda 112 gibi acil hatların aranmasının önemine dikkat çekti.

