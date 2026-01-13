Kırıkkale'de 2 Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.A. ve L.Y.'yi yakalayarak tutuklanmalarının ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:17
Kesinleşmiş hapis cezaları sonrası tutuklanıp cezaevine gönderildiler

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, hakkında 'kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.A. (25) ile hakkında 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Y. (49) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki hükümlü tutuklanarak, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

