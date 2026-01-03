DOLAR
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de durdurulan araçta 150 adet ecstasy ele geçirildi; 3 şüpheliden S.S. tutuklandı, B.Y. ve B.T. serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:01
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekiplerinin durdurduğu bir araçta 150 adet ecstasy ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, 150 adet ecstasy bulundu.

Araçta bulunan S.S., B.Y. ve B.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, S.S.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklarken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

