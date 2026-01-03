Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekiplerinin durdurduğu bir araçta 150 adet ecstasy ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, 150 adet ecstasy bulundu.

Araçta bulunan S.S., B.Y. ve B.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, S.S.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklarken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

