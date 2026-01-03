Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.Ö. (53) gözaltına alındı.

Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

