DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.206,63 -0,39%

Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan eski polis H.Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:02
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.Ö. (53) gözaltına alındı.

Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE'DE FETÖ''YE ÜYE OLMA SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ...

KIRIKKALE'DE FETÖ''YE ÜYE OLMA SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı
2
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
3
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu
5
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
6
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi
7
Bursa'da 75 km/s Lodos: Vatandaşlar Uçmamak İçin Yere Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları