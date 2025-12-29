Kırıkkale'de Kafa Kafaya Çarpışan İki Tofaş Hurdaya Döndü: 3 Yaralı

Sakarya Caddesi'nde gece saatlerinde kaza

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay, Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 71 AED 342 plakalı Tofaş otomobil ile F.C.İ. yönetimindeki 06 DRZ 486 plakalı Tofaş otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda muhtemel yanma riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde inceleme yapan trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile otoparka götürüldü.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

