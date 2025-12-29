DOLAR
TEM Otoyolu Bolu Geçişinde 3 Tır Yol Kapattı — Ankara İstikameti Kilitlendi

Bolu TEM geçişinde Çaydurt'ta 3 tırın yolu kapatmasıyla Ankara istikametinde ulaşım saat 23.15'te durdu; Karayolları ters yönden müdahale ederek trafiği kısmen sağladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 03:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 03:17
TEM Otoyolu Bolu Geçişinde 3 Tır Yol Kapattı — Ankara İstikameti Kilitlendi

TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Trafik Kilitlendi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması sonucu ulaşım bir süre tamamen durdu. Bölgede yoğun kar yağışı ve yola kış lastiği veya zincir takmadan çıkan araçların etkisiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayın Ayrıntıları

Olay, TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Çaydurt bölgesinde meydana geldi. 3 şeridin tamamı, 3 tırın tedbirsizliği nedeniyle kapanırken, Ankara istikametinde trafik tamamen kesildi ve bölge kilometrelerce araç kuyruğuna sahne oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde, Çaydurt Otoyol Dinlenme Tesisi’nin yaklaşık 1 kilometre gerisinde saat 23.15’te, 3 şeridin tamamında, 3 adet tırın tedbirsizliği sonucu yolu kapatması nedeniyle ulaşım geçici olarak kesintiye uğramıştır. Karayolları ekiplerince ters yönden müdahale edilerek otoyolda trafik akışı kısmen sağlanmış olup, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir".

Ekiplerin Müdahalesi ve Kurtarma Çalışmaları

Karayolları ekipleri, ters şeritten yapılan müdahale ile trafik akışını kısmen sağladı. Güzergâhta yolda kalan tırlar ve otomobillerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. D-100 karayolunda da ulaşımda güçlükler yaşanırken, yolda kalan bir tır, Karayolları ekiplerine ait greyderin halatıyla çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sürücüler, bölgede yaşanan aksamalarda zor anlar yaşarken yetkililer ulaşımın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kış koşulları nedeniyle kış lastiği veya zincir takılmaması ulaşımın aksamasında etkili oldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

