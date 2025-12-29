DOLAR
42,91 -0,04%
EURO
50,6 -0,06%
ALTIN
6.214,17 0,6%
BITCOIN
3.792.919,4 -0,87%

İnegöl'de Alkollü Tır Sürücüsü Yakalandı: 1.61 Promil

İnegöl'de şehir içine girişi yasak tırı durduran ekipler, sürücü Savaş K.'nin 1.61 promil alkollü olduğunu tespit etti; ehliyete 2 yıl el konuldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 03:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 03:25
İnegöl'de Alkollü Tır Sürücüsü Yakalandı: 1.61 Promil

İnegöl'de Alkollü Tır Sürücüsü Yakalandı: 1.61 Promil

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesinde şehir içine girişi yasak olan 16 AKT 890 plakalı tırı durdurdu.

Alkometre Testinde 1.61 Promil Çıktı

Sürücü Savaş K.(50), tırı ara sokağa park edip evine gideceğini belirtti. Ekipler, sürücünün alkollü olduğunu değerlendirerek alkol testi yapmak istedi; sürücü testi yapmakta zorlandı. Yoğun uğraş sonucu yapılan alkometre ölçümünde 1.61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından sürücüye, 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE, ŞEHİR İÇİNE GİRİŞİ YASAK OLDUĞU İÇİN DURDURDUKLARI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE, ŞEHİR İÇİNE GİRİŞİ YASAK OLDUĞU İÇİN DURDURDUKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI. ALKOMETRE TESTİNİ YAPMAKTA ZORLANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE, ŞEHİR İÇİNE GİRİŞİ YASAK OLDUĞU İÇİN DURDURDUKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Ünye'de Trafik Denetimi: Sürücülere 59.381 TL Ceza
4
Diyarbakır’da Motosiklet Kazası: Yolun Karşısına Geçen Kadına Çarptı — 2 Yaralı
5
Doğu Karadeniz'de Ayılar Kış Uykusuna Yatmadı: Çaykara Küçük Yayla'da Evlere Saldırı
6
Pendik Kaynarca'da Araç Yangını Büyüdü — Zabıta Yaşlı Kadını Merdivenle Kurtardı
7
Sınırda Yakalandı: Ceplerinde 200 Bin Euro'luk Altın ve Platin

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları