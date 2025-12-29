İnegöl'de Alkollü Tır Sürücüsü Yakalandı: 1.61 Promil

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesinde şehir içine girişi yasak olan 16 AKT 890 plakalı tırı durdurdu.

Alkometre Testinde 1.61 Promil Çıktı

Sürücü Savaş K.(50), tırı ara sokağa park edip evine gideceğini belirtti. Ekipler, sürücünün alkollü olduğunu değerlendirerek alkol testi yapmak istedi; sürücü testi yapmakta zorlandı. Yoğun uğraş sonucu yapılan alkometre ölçümünde 1.61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından sürücüye, 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİNCE, ŞEHİR İÇİNE GİRİŞİ YASAK OLDUĞU İÇİN DURDURDUKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI. ALKOMETRE TESTİNİ YAPMAKTA ZORLANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.