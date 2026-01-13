Kırıkkale’de Polis Operasyonu: 4 Firari Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı

Kırıkkale'de polis operasyonunda çeşitli suçlardan aranan Y.T., H.Ö., Ü.O. ve B.G. yakalanıp emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:24
Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan dört firari hükümlü yakalandı.

Y.T., 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 12 gün hapis cezasına; H.Ö., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına; Ü.O., 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına; ve B.G., 'ateşli silah bulundurma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü olarak yakalanıp gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

