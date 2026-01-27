Kırıkkale'de Traktör Kızılırmak'a Düştü — Belediye Vinçle Kurtardı

Kırıkkale Hasandede'de yıkanmak için park edilen traktör Kızılırmak’a kaydı; vinçle çıkarılarak sahibine teslim edildi, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:52
Olayın Detayları

Kırıkkale'de park halindeyken kayarak Kızılırmak suyuna düşen traktör, Kırıkkale Belediyesi ekiplerinin vinç müdahalesiyle sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkii'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Yusuf Bulut traktörünü yıkamak için Kızılırmak kenarına park etti; ancak araç rampa aşağı kayıp kısa sürede suya sürüklendi.

Yusuf Bulut'un ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kırıkkale Belediyesi ekipleri, vinç yardımıyla traktörü sudan çıkararak sahibine teslim etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Traktör Sahibinin Açıklaması

Traktör sahibi Yasin Bulut, ekiplerin müdahalesinden memnuniyet duydığını belirterek, "Traktörümüz ırmağa düştü. Kırıkkale Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederek aracı sudan çıkardı. Belediye Başkanımız Ahmet Önal’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

