Kırıkkale'de zincirleme kaza: Elektrikli 3 tekerlekli bisiklet hurdaya döndü, 2 ağır yaralı

Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafikte elektrikli 3 tekerlekli bisikletin çarpışma sonucu hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 06 DHA 293 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 71 AEG 087 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazaya karışan diğer araç olan H.H.Y. yönetimindeki 06 CFF 358 plakalı Fiat marka otomobil ise kontrolden çıkıp demir korkuluklara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet hurdaya dönerken, diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Kazada elektrikli bisiklette bulunan D.A. ve Ü.A. ağır yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yol trafiği bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

