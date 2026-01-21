Kırklareli Babaeski'de Otoyol Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Babaeski-İstanbul otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:53
Kaza ve Müdahale

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Babaeski-İstanbul otoyolunun yaklaşık 14’üncü kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 57 ACE 861plakalı otomobil ile 59 AEG 761 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu ve araçlardaki kişiler yaralandı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ve olay yerinde inceleme sürüyor.

