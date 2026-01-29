Kırklareli’de 2 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'de kredi kartı aidatı vaadiyle yaklaşık 2 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:31
Kırklareli’de 2 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli’de 2 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli’de polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, kredi kartı aidatı ödeme vaadiyle yaklaşık 2 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilen deliller

Soruşturma, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin eş zamanlı çalışmasıyla yürütüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 7 adet SIM kart, 1 adet tablet ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal süreç

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KIRKLARELİ’DE 2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KIRKLARELİ’DE 2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KIRKLARELİ’DE 2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları