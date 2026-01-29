Kırklareli’de 2 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli’de polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, kredi kartı aidatı ödeme vaadiyle yaklaşık 2 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilen deliller

Soruşturma, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin eş zamanlı çalışmasıyla yürütüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 7 adet SIM kart, 1 adet tablet ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal süreç

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KIRKLARELİ’DE 2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI