Kırklareli'de Atıl Araçlar Kaldırıldı: Çevre ve Trafik Güvenliği İçin Operasyon

Kırklareli'nde Zabıta ve Emniyet ekipleri, çevre ve görüntü kirliliği yaratan atıl araçları tespit edip çekiciyle kaldırdı; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:17
Zabıta ve Emniyet Ortak Denetimi

Kırklareli'de çevre kirliliği ve görüntü kirliliği oluşturan, atıl durumdaki park edilmiş araçlar tespit edilerek kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir merkezinde uzun süredir atıl durumda park edilen ve hurda niteliği taşıyan araçlara yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada sokak araları ve yerleşim bölgelerinde uzun süredir kullanılmayan araçlar belirlendi ve bu araçlar için gerekli yasal işlemler uygulandı. Çekici yardımıyla kaldırılan araçların şehir estetiği ve trafik güvenliği açısından olumsuzluk oluşturduğu vurgulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların da çevre düzeni konusunda duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları