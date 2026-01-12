Kırklareli'de Atıl Araçlar Kaldırıldı: Çevre ve Trafik Güvenliği İçin Operasyon

Zabıta ve Emniyet Ortak Denetimi

Kırklareli'de çevre kirliliği ve görüntü kirliliği oluşturan, atıl durumdaki park edilmiş araçlar tespit edilerek kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir merkezinde uzun süredir atıl durumda park edilen ve hurda niteliği taşıyan araçlara yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada sokak araları ve yerleşim bölgelerinde uzun süredir kullanılmayan araçlar belirlendi ve bu araçlar için gerekli yasal işlemler uygulandı. Çekici yardımıyla kaldırılan araçların şehir estetiği ve trafik güvenliği açısından olumsuzluk oluşturduğu vurgulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların da çevre düzeni konusunda duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti.

KIRKLARELİ'NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN ATIL DURUMDAKİ PARK EDİLMİŞ ARAÇLAR TESPİT EDİLEREK KALDIRILDI.