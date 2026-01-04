DOLAR
Kırklareli’de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi: Samur ile Seyyar Köprü Gösterisi

Kırklareli Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 54’ncı Mekanize Piyade Zırhlı Tugay'ın düzenlediği eğitimde Türk yapımı 'Samur' seyyar köprüye dönüştü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:58
Kırklareli’de durgun sulardan geçiş eğitimi gerçekleşti

Kırklareli’deki Orgeneral Muhittin Önür Göletinde düzenlenen durgun sulardan geçiş eğitimi yerli ve göz alıcı görüntülere sahne oldu.

Eğitimi paylaşan birim

Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı. Eğitim, 54’ncı Mekanize Piyade Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirildi.

Eğitimin öne çıkan unsurları

Eğitimde dikkat çeken unsur, Türk yapımı "Samur" aracının karadan ilerleyip suya girerek kısa süre içinde seyyar köprü haline gelmesi oldu.

Bu seyyar köprüler sayesinde tank ve tekerlekli askeri araçlar karşı kıyıya hızlı ve güvenli şekilde geçiş yaptı. Uygulama, birliklerin su engeli geçişindeki kabiliyetini ve hazırlığını ortaya koydu.

Eğitim görüntüleri, hem kullanılan sistemlerin etkinliğini hem de icra edilen taktiklerin sahadaki uygulanabilirliğini gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

