Kırklareli’de Gasp ve Yağma Operasyonu: Lüleburgaz’da 7 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli’de gasp ve yağma soruşturmasında 7 tutuklama

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda gasp ve yağma olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; B.D., M.T., G.Ç., M.A.D., Ç.K., D.K. ve O.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten açıklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suça ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA GASP VE YAĞMA OLAYINA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLEREK YAKALANAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.