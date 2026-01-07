Kırklareli’de Gasp ve Yağma Operasyonu: Lüleburgaz’da 7 Şüpheli Tutuklandı

Lüleburgaz’da düzenlenen operasyonda gasp ve yağma şüphelisi olan 7 kişi gözaltına alındı, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:59
Kırklareli’de gasp ve yağma soruşturmasında 7 tutuklama

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda gasp ve yağma olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; B.D., M.T., G.Ç., M.A.D., Ç.K., D.K. ve O.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten açıklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suça ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

