Kırklareli'de Kaldırım ve Yol İşgali Denetimi

Kırklareli'de Ortak Denetim: Kaldırım ve Yol İşgalleri Hedefte

Emniyet ve Zabıta Ekiplerinden Kararlı Müdahale

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini sağlamak ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla caddesi üzerinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik müşterek denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, yayaların kullanımını ve araç trafiğini engelleyen işgaller kaldırıldı. Denetimler sırasında işletme yetkililerine kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, uyarılara rağmen işgalin devam etmesi halinde cezai ve idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, kurallara uymayan esnaflar hakkında yasal işlem yapılacağı

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, ortak kullanım alanlarının herkes için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla denetimlerin koordineli ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

