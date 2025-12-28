DOLAR
Kırklareli Mahyadağı'nda Kar Yağışı: Yol Açık, Ulaşım Etkilenmiyor

Kırklareli Mahyadağı'nda bugün 12.30'da başlayan kar yağışı etkisini arttırdı; yol trafiğe açık, 3 kar küreme-tuzlama aracı sevk edildi, denetimler sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:13
Kırklareli Mahyadağı'nda Kar Yağışı: Yol Açık, Ulaşım Etkilenmiyor

Kırklareli Mahyadağı'nda kar yağışı devam ediyor

Güncel durum ve alınan önlemler

Kırklareli’nin Mahyadağı bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Bugün saat 12.30 sıralarında Jandarma Kule ve Mahyadağı mevkilerinde başlayan kar yağışı sonucu yol güzergahında kar birikintileri oluştu.

Yapılan kontrollerde yetkililer, yolun trafiğe açık olduğunu ve an itibarıyla ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Karayolları 15. Şube Şefliğine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, bölgeye 3 adet kar küreme ve tuzlama aracı yönlendirildiği öğrenildi.

Pınarhisar Jandarma Trafik ekipleri ise yol güzergahında denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceklerini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

