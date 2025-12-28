Kırklareli Mahyadağı'nda Kar Yağışı: Yol Açık, Ulaşım Etkilenmiyor

Kırklareli Mahyadağı'nda kar yağışı devam ediyor

Güncel durum ve alınan önlemler

Kırklareli’nin Mahyadağı bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Bugün saat 12.30 sıralarında Jandarma Kule ve Mahyadağı mevkilerinde başlayan kar yağışı sonucu yol güzergahında kar birikintileri oluştu.

Yapılan kontrollerde yetkililer, yolun trafiğe açık olduğunu ve an itibarıyla ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Karayolları 15. Şube Şefliğine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, bölgeye 3 adet kar küreme ve tuzlama aracı yönlendirildiği öğrenildi.

Pınarhisar Jandarma Trafik ekipleri ise yol güzergahında denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceklerini açıkladı.

