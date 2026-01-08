Kırklareli'nde Şiddetli Yağış: Başkan Bulut Sokaklarda Şiir Okudu

Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

Başkan Derya Bulut suyla kaplı sokaklarda şiir okudu, altyapı eksikliği vurgulandı

Kırklareli il merkezinde etkili olan sağanak, kısa sürede kent merkezindeki birçok cadde ve sokağı göle çevirdi. Yağışın artmasıyla bazı bölgelerde rögarlar taştı ve yollar suyla kaplandı.

Belediye ekipleri sahada yoğun bir şekilde su tahliye çalışması yürüttü. Vatandaşlar ve sürücüler birçok noktada olumsuz etkilendi; yetkililer, bölgedeki su tahliyesi ve müdahale çalışmalarını koordine etti.

Yağış sırasında Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, suyla kaplanan sokaklarda gezerek şiir okumasıyla dikkat çekti. Başkan Bulut, yaşananların temel nedenini altyapı eksikliğine bağladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yağan yağmur bir sorun değil, sorun yağan yağmur değil, bu bir rahmet. Bizim şu ana kadar önlem almamış olmamız bu görüntüleri ortaya çıkarıyor. İnşallah altyapının tamamlanmasıyla bu sorunlar ortadan kalkacak. Yağmura çok ihtiyacımız var. Ben tüm halkımızdan sabır istiyorum. Şehrimizde 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Gelecekte bu sorunlarla karşılaşılmayacak bir Kırklareli oluşturacağız"

Yetkililer, altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve benzer taşkınların önlenmesi adına adımlar atılacağını belirtti.

