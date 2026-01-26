Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari F.A. yakalandı
Asayiş operasyonunda yakalama
Asayiş uygulamaları ve yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.
Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan F.A.'nın kaydında; 88 suç kaydı ve 82 yıl 177 ay 300 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Söz konusu şahsa atılı suçlar arasında 'hırsızlık', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'yaralama' ve 'konut dokunulmazlığı' gibi fiiller yer alıyor.
Yakalanan F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
KIRŞEHİR'DE 88 SUÇ KAYDI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI.