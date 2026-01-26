Kırşehir'de 88 Suç Kaydı Bulunan Firari F.A. Yakalandı

Kırşehir'de 88 suç kaydı ve 82 yıl 177 ay 300 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:37
Kırşehir'de 88 Suç Kaydı Bulunan Firari F.A. Yakalandı

Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari F.A. yakalandı

Asayiş operasyonunda yakalama

Asayiş uygulamaları ve yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan F.A.'nın kaydında; 88 suç kaydı ve 82 yıl 177 ay 300 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Söz konusu şahsa atılı suçlar arasında 'hırsızlık', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'yaralama' ve 'konut dokunulmazlığı' gibi fiiller yer alıyor.

Yakalanan F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

KIRŞEHİR'DE 88 SUÇ KAYDI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI.

KIRŞEHİR'DE 88 SUÇ KAYDI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI.

KIRŞEHİR'DE 88 SUÇ KAYDI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

