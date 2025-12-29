DOLAR
Kırşehir'de 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 4 Sikke, 1 Mühür ve 171 Boncuk Ele Geçirildi

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:47
KIRŞEHİR (İHA) – Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ile faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında durdurulan araçta bulunan Y.S.K. ve T.K. isimli şahısların bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada; 4 adet Pers-Sasani dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet Roma-Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ve 171 adet Antik/Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen boncuk ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

