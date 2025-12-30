DOLAR
Kırşehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Kırşehir'de jandarma ekipleri, İ.Y.'nin evinde yaptıkları aramada çeşitli uyuşturucular ve silah ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:08
Kırşehir'de jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, İ.Y.'nin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 9,97 gram uyarıcı madde, 6 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 95 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

