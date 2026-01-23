Kırşehir'de Kahvehanede Kumar: 3 Kişiye 34 bin 812 TL Ceza

Kırşehir'de Kahvehanede Kumar Operasyonu

Emniyet ekiplerinden denetim ve ceza

Kırşehir'de yürütülen denetimler sonucu bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde yapılan kontrollerde olay ortaya kondu.

Yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 3 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 34 bin 812 TL para cezası uygulandı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 400 TL nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Ö.V. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

