Kırşehir'de Kahvehanede Kumar: 3 Kişiye 34 bin 812 TL Ceza

Kırşehir'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL ceza verildi; 2 bin 400 TL nakit paraya el konuldu, iş yeri sahibi Ö.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:59
Kırşehir'de Kahvehanede Kumar: 3 Kişiye 34 bin 812 TL Ceza

Kırşehir'de Kahvehanede Kumar Operasyonu

Emniyet ekiplerinden denetim ve ceza

Kırşehir'de yürütülen denetimler sonucu bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde yapılan kontrollerde olay ortaya kondu.

Yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 3 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 34 bin 812 TL para cezası uygulandı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 400 TL nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Ö.V. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 3 KİŞİYE 34 BİN 812 TL CEZA YAZILDI.

KIRŞEHİR'DE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 3 KİŞİYE 34 BİN 812 TL CEZA YAZILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Osmaniye Düziçi'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
3
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
4
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
5
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları