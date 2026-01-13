Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Baskını: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Kırşehir'de polis ekipleri kahvehaneye kumar baskını düzenledi; 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi, bin 200 TL para el konuldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:09
Kırşehir'de kahvehaneye kumar baskını

Asayiş Şube ekipleri 4 kişiye idari para cezası uyguladı

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynandığı sırada masada bulunan bin 200 TL nakit paraya el konuldu.

İş yeri sahibi S.Y. hakkında ise 'kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE KUMAR OYNADIĞI TESPİT EDİLEN KAHVEHANEYE OPERASYON YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

