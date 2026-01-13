Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Baskını: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Kırşehir'de kahvehaneye kumar baskını
Asayiş Şube ekipleri 4 kişiye idari para cezası uyguladı
Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar oynandığı sırada masada bulunan bin 200 TL nakit paraya el konuldu.
İş yeri sahibi S.Y. hakkında ise 'kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
