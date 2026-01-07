Kırşehir'de Kargo Gönderisinde 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırşehir'de kargo yoluyla gönderilen 28 bidonda toplam 80 litre etil alkol ele geçirildi; şüpheli R.C. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:54
KIRŞEHİR (İHA)

Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo yoluyla gönderilen kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, R.C.'ye ait olduğu tespit edilen kargo gönderisi üzerinde yapılan aramada, el yapımı alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 28 bidon içinde toplam 80 litre etil alkol bulundu.

Ele geçirilen etil alkole el konulurken, olayla ilgili şüpheli R.C. hakkında işlem başlatıldı.

