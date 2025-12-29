DOLAR
Kırşehir'de Otomobiller Çarpıştı — Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kırşehir Ortaköy yolu'nda iki otomobilin çarpışması, savrulan aracın park halindeki 06 CHJ 156'ya çarpmasına yol açtı; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:37
Kırşehir'de Otomobiller Çarpıştı — Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kırşehir'de İki Otomobil Çarpıştı — Kaza Güvenlik Kamerasında

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Ortaköy yolu üzerinde 50 KE 801 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 40 ABH 507 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halindeki 06 CHJ 156 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza Anı ve Görüntüler

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulma anları yer aldı.

KIRŞEHİR'DE AKSARAY ORTAKÖY YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

KIRŞEHİR’DE AKSARAY ORTAKÖY YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

KIRŞEHİR’DE AKSARAY ORTAKÖY YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI, GÜVENLİK KAMERALARINA...

