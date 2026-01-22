Kırşehir'de Park Halindeki Araç Hareket Etti: Sürücü Koşup El Frenini Çekti

Kırşehir'de Park Halindeki Araç Hareket Etti: Sürücü Müdahalesiyle Kaza Önledi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de el frenini çekmeyi unutan bir sürücünün, alışveriş yapmak için araçtan ayrılmasının ardından park halindeki otomobil hareket etti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Aracın hareket ettiğini fark eden başka bir sürücü, koşarak yanına gittiği otomobile bindi ve el frenini çekerek aracı durdurdu. Bu hızlı müdahale muhtemel bir kazayı engelledi.

Olay anı kameralara yansıdı

Seyir halindeki bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otomobilin yolda ilerlediği ve bir kişinin hızla koşarak araca müdahale ettiği anlar yer aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi.

