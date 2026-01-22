Kırşehir'de Park Halindeki Araç Hareket Etti: Sürücü Koşup El Frenini Çekti

Kırşehir'de el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı hareket etti; başka bir sürücü koşup el frenini çekerek olası kazayı önledi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:09
Kırşehir'de Park Halindeki Araç Hareket Etti: Sürücü Koşup El Frenini Çekti

Kırşehir'de Park Halindeki Araç Hareket Etti: Sürücü Müdahalesiyle Kaza Önledi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de el frenini çekmeyi unutan bir sürücünün, alışveriş yapmak için araçtan ayrılmasının ardından park halindeki otomobil hareket etti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Aracın hareket ettiğini fark eden başka bir sürücü, koşarak yanına gittiği otomobile bindi ve el frenini çekerek aracı durdurdu. Bu hızlı müdahale muhtemel bir kazayı engelledi.

Olay anı kameralara yansıdı

Seyir halindeki bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otomobilin yolda ilerlediği ve bir kişinin hızla koşarak araca müdahale ettiği anlar yer aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi.

KIRŞEHİR’DE EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTAN SÜRÜCÜNÜN PARK ETTİĞİ OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN ALIŞVERİŞ YAPMAK...

KIRŞEHİR’DE EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTAN SÜRÜCÜNÜN PARK ETTİĞİ OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN ARAÇTAN AYRILMASININ ARDINDAN HAREKET ETTİ. OLAYDA OLASI BİR KAZA , BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN MÜDAHALESİYLE ÖNLENDİ.

KIRŞEHİR’DE EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTAN SÜRÜCÜNÜN PARK ETTİĞİ OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN ALIŞVERİŞ YAPMAK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları