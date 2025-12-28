Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Operasyonun ayrıntıları
KIRŞEHİR (İHA) — Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezinde durdurulan M.D. ve H.K.'nin üst aramasında, satışa hazır paketlenmiş 0,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aynı kapsamda, Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirilen çalışmada durdurulan otomobilde bulunan E.K. ve H.B.'nin üzerinde 2,19 gram uyuşturucu madde bulundu.
Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
