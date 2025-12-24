DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219

Esenyurt Doğan arası bulvarında tek elle seyreden 34 CZS 219 plakalı motosiklet, cep telefonu kamerasına yansıdı; tehlikeli sürüş trafiği riske attı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:16
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219

Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219

İstanbul Esenyurt'ta trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün tek elle direksiyonu tutup diğer eliyle eşya taşıması, yoldakilere şaşkınlık ve güvenlik endişesi verdi.

O anlar cep telefonu kamerasında

Esenyurt Doğan arası bulvarında ilerleyen 34 CZS 219 plakalı motosiklet sürücüsü, akıcı trafik içinde bir elle direksiyonu tutarken diğer eliyle taşıdığı eşyayı sabitlemeye çalıştı. Bu anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün hem kendi canını hem de çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görülüyor. Uzmanlar, benzer durumların kazalara davetiye çıkardığını ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Olay anı çevredeki sürücüler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı; görüntüler, trafikte sorumluluk ve emniyet bilincinin önemini bir kez daha hatırlattı.

ESENYURT’TA TRAFİKTE İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BİR ELLE DİREKSİYONU TUTARKEN BİR ELLE DE...

ESENYURT’TA TRAFİKTE İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BİR ELLE DİREKSİYONU TUTARKEN BİR ELLE DE TAŞIDIĞI EŞYAYI TUTTU. TEHLİKELİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
3
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
4
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
5
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
6
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı
7
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı