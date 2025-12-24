Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219

İstanbul Esenyurt'ta trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün tek elle direksiyonu tutup diğer eliyle eşya taşıması, yoldakilere şaşkınlık ve güvenlik endişesi verdi.

O anlar cep telefonu kamerasında

Esenyurt Doğan arası bulvarında ilerleyen 34 CZS 219 plakalı motosiklet sürücüsü, akıcı trafik içinde bir elle direksiyonu tutarken diğer eliyle taşıdığı eşyayı sabitlemeye çalıştı. Bu anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün hem kendi canını hem de çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görülüyor. Uzmanlar, benzer durumların kazalara davetiye çıkardığını ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Olay anı çevredeki sürücüler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı; görüntüler, trafikte sorumluluk ve emniyet bilincinin önemini bir kez daha hatırlattı.

