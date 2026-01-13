Kırşehir Otogarında 490 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Tutuklama

Olayın Detayları

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, Kırşehir Otobüs Terminali'nde bir otobüste seyahat eden 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 490 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K., G.M.K. ve Y.E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç ve Sonrası

Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ve G.M.K. tutuklandı.

İşlemlerin ardından M.K. ve G.M.K. cezaevine teslim edildi.

