Kırşehir Otogarında 490 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Tutuklama

Kırşehir Otobüs Terminali'nde bir otobüste yapılan aramada 490 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:32
Kırşehir Otogarında 490 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Tutuklama

Kırşehir Otogarında 490 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Tutuklama

Olayın Detayları

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, Kırşehir Otobüs Terminali'nde bir otobüste seyahat eden 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 490 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K., G.M.K. ve Y.E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç ve Sonrası

Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ve G.M.K. tutuklandı.

İşlemlerin ardından M.K. ve G.M.K. cezaevine teslim edildi.

KIRŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OTOGARDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİR OTOBÜSTE SEYAHAT EDEN 3...

KIRŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OTOGARDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİR OTOBÜSTE SEYAHAT EDEN 3 ŞAHSIN ÜZERİNDEN 490 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. İLE GEÇİRDİ. 3 ŞAHISTAN 2'Sİ TUTUKLANIRKEN, 1 ŞAHIS ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
2
İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı
3
Kayseri'de Adliye Önü Cinayeti: Yargıtay Bozmasıyla Sanık Yeniden Hakim Karşısında
4
Kazdağları’nda Jandarma, Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 4 Kişiyi Kurtardı
5
Düzce'de Ardiye Yangını 2 Katlı Eve Sıçramadan Söndürüldü
6
Antalya'da kız kaçırma kavgası: Pompalı tüfekle öldürülen Sefil Ünder davası
7
Antalya'da İskansızlık İddiasıyla Şantaj: 2 Milyon TL ile Suçüstü, 4 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları