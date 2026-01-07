Kızıltepe'de bebekli anne ve çocuğa saldırı: A.K. tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bebekli anne ve küçük çocuğa sokakta saldıran A.K., mahalle sakinlerinin müdahalesiyle gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı.

Yere düşen kadın bebeğini korumaya çalışırken saldırgan darbetmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen A.K., kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

