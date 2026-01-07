Kızıltepe'de bebekli anne ve çocuğa saldırı: A.K. tutuklandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı.
Yere düşen kadın bebeğini korumaya çalışırken saldırgan darbetmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen A.K., kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu.
Güvenlik kamerası kaydetti, mahallelinin müdahalesiyle gözaltı
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.
Adliye süreci ve tutuklama
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: (SA-RK-Y)
