Kocaeli Çayırova'da Metal İşleme Atölyesinde Yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde saat 23.30'da metal işleme atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 01:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 01:51
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir metal işleme firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. Olay, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Müdahale ve tahkikat

Çevredeki vatandaşların iş yerinden yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

