Yüreğir’de yol isyanı: Kışla Caddesi'ndeki çukurları vatandaş lastikle kapattı

Adana'da, cuma günü gece başlayan ve iki gün devam eden yağmur sonrası Sinanpaşa ve Yavuzlar mahallelerinden geçen Kışla Caddesi üzerindeki çukurlar suyla doldu. Sürücüler, özellikle motosikletliler, yoldaki çukurlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşların daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvuruya rağmen çukurlar uzun süredir onarılmadı. Asfaltın çöktüğü cadde, motosikletliler için büyük tehlike oluşturuyor.

Belediyeden sonuç alamayan mahalle sakinleri, muhtemel kazaların önüne geçmek için kendi imkânlarıyla çukurları doldurdu ve tehlikeli noktaya eski bir otomobil lastiği yerleştirerek sürücüleri uyardı.

Esnafın tepkisi

Abdullah Sertleroğulları yaşanan duruma tepki göstererek, "Motosikletliler bu yolda yolun içine düşüyor. Asfalt çökmüş durumda. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Kaza olduğu için böyle bir önlem aldık. Lastiği gören kaçıyor. Belediyeyi arkadaşlar aramış ama ilgilenen yok" dedi.

Mahalle sakinlerinin talebi

Necmi Acet ise, "Bu yolu biz doldurduk. Belediye burayla ilgilenmiyor. Bir an önce bu yolun düzeltilmesini istiyoruz. Lastik olan yerde çukur var, motosikletliler düşüyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Kışla Caddesi'nde kalıcı ve güvenli bir yol çalışmasının bir an önce yapılmasını talep ediyor; şimdilik geçici önlemlerle can güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirtiyorlar.

YOLA KONAN LASTİK