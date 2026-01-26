Kocaeli Çayırova'da tır istinat duvarına çarptı: sürücü ağır yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar-Çayırova yolunda kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı; sürücü S.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:28
Kocaeli Çayırova'da tır istinat duvarına çarptı: sürücü ağır yaralı

Kocaeli Çayırova'da tır istinat duvarına çarptı: sürücü ağır yaralı

Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada bir tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar-Çayırova bağlantı yolunda Şekerpınar istikametine seyreden S.A. idaresindeki 41 AAL 261 plakalı tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR...

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Adıyaman'da sobadan karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları