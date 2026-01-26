Kocaeli Çayırova'da tır istinat duvarına çarptı: sürücü ağır yaralı

Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada bir tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar-Çayırova bağlantı yolunda Şekerpınar istikametine seyreden S.A. idaresindeki 41 AAL 261 plakalı tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

