Kocaeli'de 2025'te 4 bin 635 hükümlü yakalandı: Uyuşturucu ve terör operasyonları

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:13
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2025 yılında kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 635 hükümlünün yakalandığını, terör ve uyuşturucuya yönelik operasyonlarda ise önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

Vali Aktaş'ın açıklaması ve operasyon çalışmaları

Vali Aktaş, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2025 boyunca yürüttüğü güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Aktaş, kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ve aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Terörle mücadele

Terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirten Aktaş, yapılan çalışmalarda şu tutuklamaların gerçekleştirildiğini söyledi: PKK/KCK operasyonlarında 3 kişi, FETÖ soruşturmalarında 12 kişi, DEAŞ operasyonlarında 26 kişi ve diğer terör örgütlerine yönelik işlemlerde 11 kişi olmak üzere toplam 52 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Aktaş, yakalanan hükümlülerden 3 bin 72'sinin emniyet, bin 563'ünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığını; yakalananlar arasında 200'ün üzerinde kişinin 5 yılın, 50'nin üzerinde kişinin ise 10 yılın üzerinde hapis cezasına sahip olduğunu belirterek bu yakalamaların yeniden suç işlenmesinin önüne geçtiğini kaydetti.

Asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Asayiş ve kaçakçılık çalışmalarına ilişkin verilerde ise geçen yıl 2 bin 50 silah ele geçirildi ve 2 bin 247 kişi hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, bu operasyonlarda 193 kişi tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadelede de önemli sonuçlar elde edildiğini aktaran Vali Aktaş, imal ve ticaret yapanlar ile kullanıcılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 788'inin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 480 kilogram narkotik madde ile 886 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise "ecstasy" olarak bilinen maddede rekor seviyede yakalama gerçekleştirildiği vurgulandı.

Vali Aktaş'ın değerlendirmesi

Aktaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hem ele geçirilen narkotik maddeler hem de tutuklanan kişi sayıları açısından 2025 yılında çok kıymetli sonuçlar elde edilmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

