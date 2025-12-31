DOLAR
Kocaeli'de Beton Fabrikası Yangını: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Kocaeli Başiskele'de bir beton fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:30
Kocaeli'de Beton Fabrikası Çatısında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kocaeli Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde bulunan bir beton fabrikasının çatı kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada panik yaratan alevler, çalışanların durumu bildirmesi üzerine müdahale edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. İşçilerin sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntılar, yetkililerce takip ediliyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kesin nedenin yapılacak tespitlerle netleşeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

