Kocaeli'de Beton Fabrikası Yangını: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'de Beton Fabrikası Çatısında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kocaeli Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde bulunan bir beton fabrikasının çatı kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada panik yaratan alevler, çalışanların durumu bildirmesi üzerine müdahale edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. İşçilerin sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntılar, yetkililerce takip ediliyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kesin nedenin yapılacak tespitlerle netleşeceğini bildirdi.

Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi