Kocaeli'de Doktor ve İş İnsanına Silahlı Saldırı Planı: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kocaeli'de doktor B.U. ve iş insanı S.D.'ye yönelik silahlı saldırı planı deşifre edildi; 6 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:41
Operasyonun Detayları

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktor B.U. ile iş insanı S.D.'ye yönelik planlandığı belirlenen silahlı saldırı girişimini engelledi. Emniyete yapılan ihbarda, olayın kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında planlandığı bildirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Aramalar

İhbar üzerine başlatılan kapsamlı çalışmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.A., G.M.K., K.F.G., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. isimli toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin iş yerleri ile ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılabileceği değerlendirilen çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma ve Adli Süreç

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden G.M.K., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve K.F.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirildiği, ele geçirilen silahların başka suçlarla bağlantısının araştırıldığı bildirildi.

